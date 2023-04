Ieri sera, 23 aprile, a Cerignola, in provincia di Foggia, un 20enne ha perso la vita in seguito ad un incidente in moto, una Yamaha Mt7. La dinamica dello scontro è ancora da ricostruire, quel che è certo è che l’impatto sarebbe avvenuto, intorno alle 22 in via Tratturello Regio di Bovino, nei pressi di un’area di servizio, contro una Ford Fiesta. Il ragazzo ha perso il contro della sua moto che è finita contro un palo della luce. Il giovane, soccorso e portato di corsa in ospedale, è deceduto a causa delle gravissime ferite riportate.

In mattinata è stata effettuata l’ispezione cadaverica, mentre i Carabinieri stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per ricostruire la dinamica, ancora poco chiara.