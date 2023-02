La Guardia di Finanza di Brindisi, nel corso di un’attività di controllo presso un’autofficina meccanica di Oria (BR) hanno trovato e posto sotto sequestro 2 pistole scacciacani, oltre 5

kg di eroina suddivisa in 5 panetti celati in un sottoscala tra scatoloni e pezzi di ricambio, 0,6 grammi di cocaina e 1.900 euro in banconote di piccolo taglio.

Successivamente, grazie al fiuto del cane antidroga Ghigo, che ha segnalato in maniera energica la presenza di sostanza stupefacente dietro il portone di un box utilizzato come magazzino, ha permesso il ritrovamento di altri 21 kg di marijuana ed ulteriori 3,4 grammi di eroina. Il proprietario del locale è stato tratto in arresto ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. 309/90 e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.