Nella sera di Natale a Giovinazzo, in via Petrarca, un uomo di 50 anni, pregiudicato, ha minacciato di morte sua moglie proprio nella strada centrale del Comune barese. L’uomo è stato arrestato dai Carabinieri di una pattuglia in servizio, a seguito di una chiamata della compagna, una 44enne del posto. Stando alle prime ricostruzioni sembrerebbe che la donna sarebbe stata aggredita verbalmente davanti a tutti e che l’uomo non avrebbe smesso di minacciarla nemmeno dinanzi ai militari. Questi ultimi hanno trovato il 50enne in via Balilla e qui pare che siano stati a loro volta presi da lui a calci e pugni. Il pregiudicato è stato a quel punto arrestato e portato nel carcere di Bari, per poi tornare libero poco dopo. Il giudice del Tribunale del capoluogo, Luna Calzolaro, ha revocato la misura cautelare, sotto richiesta del legale dell’uomo, l’avvocato Francesco Mastro.