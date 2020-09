Un caso positivo al coronavirus all’interno della scuola Rita Levi Montalcini di Bitritto. Lo comunica l’istituto comprensivo sulla home page del sito.

“A seguito del riscontro di positività di un dipendente – scrivono -, è stata avviata dalla Asl la procedura prevista dal protocollo per il contenimento dei contagi. Pertanto, in via precauzionale, al fine di tutelare la salute delle alunne e degli alunni, nonché del personale tutto, sono sospese le attività in presenza programmate per questa settimana”.

Stando a quanto appreso, pare che si tratti di una bidella della scuola. Per questo motivo sono in corso le operazioni di sanificazione.