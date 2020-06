Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi domenica 7 giugno 2020 in Puglia, sono stati registrati 2.033 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus ed è risultato positivo un caso in provincia di Foggia.

Sono stati registrati 3 decessi: 2 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Bari. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 131.931 test. Sono 3.253 i pazienti guariti; 733 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.511, così suddivisi:

1.488 nella provincia di Bari (1 caso registrato nei giorni precedenti è stato eliminato dal database);

380 nella provincia di Bat;

653 nella provincia di Brindisi;

1.162 nella provincia di Foggia;

519 nella provincia di Lecce;

281 nella provincia di Taranto;

28 attribuiti a residenti fuori regione.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.