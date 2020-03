Come ormai di consueto dall’inizio dell’emergenza, si è tenuta nel pomeriggio la conferenza stampa della Protezione Civile. Il bollettino continua a essere molto pesante. Oggi si registrano un totale di 35735 casi positivi. Pesantissimo il numero dei decessi anche oggi, ben 475 deceduti nelle ultime 24 ore, il totale arriva a 2978. Ad oggi, in Italia sono stati 35713 i casi totali, mancano però i dati della Campania.

I malati ricoverati in terapia intensiva sono 2.257, rispetto a ieri sono 197 in più. I casi positivi sono attualmente 28.710, di questi 14.363 sono ricoverati con sintomi mentre 12.090 sono in isolamento domiciliare.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 12.266 in Lombardia, 3.915 in Emilia-Romagna, 2.953 in Veneto, 2.187 in Piemonte, 1.476 nelle Marche, 1.291 in Toscana, 744 in Liguria, 650 nel Lazio, 423 in Campania (dato fermo alle 18 di ieri), 416 in Friuli Venezia Giulia, 436 nella Provincia autonoma di Trento, 366 nella Provincia autonoma di Bolzano, 362 in Puglia, 267 in Sicilia, 249 in Abruzzo, 241 in Umbria, 162 in Valle d’Aosta, 132 in Sardegna, 126 in Calabria, 21 in Molise e 27 in Basilicata.