Come di consueto, anche questa sera alle 18 si è tenuta la conferenza stampa di aggiornamento sul coronavirus in Italia. I numeri,su cui si attende l’aggiornamento dalla Lombardia, dicono che i casi positivi salgono a 8514, ma per fortuna salgono anche i guariti, il cui totale con i 280 oggi è pari a 1004.

Quanto ai decessi, oggi se ne registrano 168, ma va specificato che non sono “morti per coronavirus”, ci tengono a sottolineare, bensì per una serie di patologie. Il computo totale tocca ora quota 631.

Buone notizie arrivano dal fronte dei dispositivi di protezione, divenuti da tempo praticamente introvabili. Da domani saranno distribuite 1 milione di mascherine, ripartite naturalmente secondo necessità.