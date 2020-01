Una famiglia di 4 persone, 2 sono bambini, è stata messa in salvo questa mattina in via XXIV Maggio, a Palo del Colle.

Momenti di tensione fino all’arrivo dei Vigili del Fuoco e dei soccorsi, perché non si avevano notizie degli occupanti e dalle finestre dell’abitazione continuava a uscire una fitta coltre di fumo nero. Non si conoscono ancora le cause dell’incendio. Sul posto anche i Carabinieri.

A quanto pare nessuno è rimasto ustionato. I componenti della famiglia, rimasti intossicati, sono stati soccorsi dal 118 sotto gli occhi di decine di curiosi.

