Il quartiere Madonnella è ormai il centro della movida barese. Purtroppo però i posti disponibili sono pochi e gli automobilisti non sanno dove parcheggiare le vetture. Per questo motivo è facile trovare macchine lasciate in doppia fila, sulle strisce pedonali o sulla rampa per i disabili. Dopo le lamentele dei residenti, la Polizia Locale ha elevato ben 1615 multe in un mese.

Le proteste dei residenti, riuniti nel comitato per la salvaguardia del quartiere Umbertino, avevano richiesto il potenziamento dei controlli con un presidio fisso. Impossibile per la Polizia Locale che invece ha optato per posti di blocco e un diverso numero di pattuglie impegnate per sanzionare il parcheggio selvaggio.

Il Comune sta cercando una soluzione e nel frattempo, nel periodo natalizio, ha deciso di non autorizzare occupazioni di suolo pubblico per qualsiasi tipo di eventi, per evitare di togliere i parcheggi. Un esempio è dato da alcuni pub che hanno messo a disposizione dei clienti i garage.