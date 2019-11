Terremoto in Albania. Questa mattina intorno alle 2.54 (ore 3.54 in Italia) vicino Durazzo è stata avvertita una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.5. La terra ha tremato anche in Puglia e in Basilicata.

Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia italiano e del servizio geologico statunitense Usgs, l’ipocentro è avvenuto a circa 10 km di profondità con epicentro tra Shijak e Durazzo.

Almeno quattro persone hanno perso la vita. Nella capitale, Tirana, la gente è scesa in strada in preda al panico, a Durazzo e Thunama sono crollati case e palazzi. Al momento ci sono 150 feriti e alcuni dispersi ancora sotto le macerie.

Esercito e protezione civile sono al lavoro tra le macerie di un palazzo a Durazzo e di altri tre a Thumana, dove sono stati tratti in salvo per ora due bambini. A Kurbin un uomo è morto invece dopo essersi gettato dal balcone per tentare di mettersi in salvo.