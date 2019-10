La notte scorsa si è verificato un incidente sulla strada provinciale che collega Bitritto a Bitetto, nei pressi di contrada San Magno. Per cause ancora non note, un ragazzo ha perso il controllo della sua auto ed è finito in mezzo ai campi, andando a sbattere violentemente contro un grosso ulivo.

Nell’impatto la macchina si è praticamente distrutta, la fortuna ha dato una grossa mano al ragazzo, che è uscito dal veicolo praticamente illeso, eccezion fatta per delle lievi contusioni. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri.

foto Bitritto Live 1 di 4