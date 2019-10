Ennesimo miracolo sulle strade del Barese. La notte scorsa sulla sp156 che collega Bitonto all’aeroporto Bari-Palese una macchina che procedeva verso il “Karol Wojtyla”, per cause al momento non note, è finita fuori strada, in mezzo agli alberi.

Nell’incidente, l’auto si è ribaltata più volte prima terminare la sua corsa, riportando ingenti danni; il guidatore, per sua fortuna, è uscito illeso dall’abitacolo.

