Nel primissimo pomeriggio di oggi, a Giovinazzo, una Polo grigia e una 500 vecchio modello sono rimaste coinvolte in un incidente all’angolo tra via Crocifisso e via Tripes. Forse per una mancata precedenza, ma si tratta solo di una dell ipotesi al vaglio delle Forze dell’Ordine, la piccola vettura tedesca è finita contro la fiancata destra la citycar italiana.

Nell’impatto, piuttosto violento come si vede dalle immagini, una persona è rimasta incastrata tra le lamiere accartocciate della Fiat. Per liberarla dall’abitacolo deformato si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno dovuto faticare non poco. A quel punto il personale sanitario del 118, arrivato con un’ambulanza, ha potuto prestare i primi soccorsi e poi trasportare il ferito al Pronto Soccorso in codice giallo.

