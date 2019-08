La notte scorsa si è staccata una vistosa porzione di intonaco dal soffitto in un box del mercato di via Nicolai. Quando è precipitato a terra per fortuna il mercato era chiuso, probabilmente deserto, e la cosa per fortuna non ha avuto conseguenze fisiche.

Alla riapertura, stamattina, la scoperta da parte degli operatori, che hanno chiamato immediatamente i Vigili del Fuoco. Gli esercenti hanno messo sotto accusa la manutenzione dello stabile, definito in condizioni fatiscenti per l’umidità, ma anche pericoloso data la presenza di vetrate in frantumi su cui può farsi male chiunque, a partire dai bambini.