Il piccolo Gin cerca casa. Il trovatello è un cane da caccia di 5 mesi. Tranquillo e obbediente, cerca un padrone che possa accudirlo e farlo correre come tutti i suoi simili.

“Non è adatto all’appartamento – spiega chi l’ha trovato – per questo cerchiamo qualcuno che possa tenerlo in un ambiente più consono alla sua indole”.

Gin è stato sverminato ed è senza chip. “Purtroppo non possiamo tenerlo – concludono – per questo motivo se entro 10 giorni non si fa avanti nessuno per adottarlo, saremo costretti a portarlo in un canile”.