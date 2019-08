Una fiaccolata per ricordare Giorgio Soriano, la ragazza morta dopo essere stata tamponata da un’auto su via Speranza, la strada che collega Palese a Santo Spirito. L’appuntamento è il 12 agosto alle 20, sul luogo della tragedia. L’iniziativa, chiamata “Mille luci”, è stata organizzata con il passa parola tra la comunità di Santo Spirito e Palese, rimasta colpita da quanto successo.

“Una ragazza è morta andando in bicicletta. Aveva la stessa età e lo stesso nome di mia figlia. Una giovane vita spezzata sulla strada, un altro incidente mortale nella nostra città. E ho perso il conto dei morti per incidenti dell’ultimo anno. Come se ci fosse una guerra civile”. Così il sindaco di Bari, Antonio Decaro, scrive sulla sua pagina Facebook.

Decaro lancia un appello. “Possiamo continuare a rendere le strade più sicure, con le rotatorie, le piste ciclabili, allargando marciapiedi o montando i segnali luminosi di rallentamento come sulla strada dove è morta Giorgia. Possiamo continuare a punire chi non rispetta le regole del codice della strada, come fa ogni giorno la Polizia Lcale con il telelaser per rilevare la velocità o l’utilizzo improprio del cellulare. Ma ognuno di noi può scegliere che tipo di autista vuole essere, se usare l’auto per spostarsi o per rischiare di ammazzare qualcuno.

“Da oggi tutte le auto della Polizia Locale avranno i lampeggianti accesi per aumentare il presidio di sicurezza – dice ancora Decaro -. Quando vediamo quei lampeggianti o ci lamentiamo di una sanzione, ricordiamoci di Giorgia, una ragazza che non c’è più e ricordiamoci che la nostra vita e quella degli altri può dipendere dalle nostre scelte. Scegliamo di essere sempre autisti attenti”.