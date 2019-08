Solidarietà alla famiglia e indignazione nei confronti dell’ amministrazione comunale. I residenti di Palese e Santo Spirito mettono nero su bianco tutta la propria ammarezza per il grave incidente stradale avvenuto l’8 agosto scorso in via Speranza, la strada che collega i due quartieri.

La 17enne tamponata da un’auto la notte dell’8 agosto scorso non ce l’ha fatta. Sulla pagina Facebook del sindaco Antonio Decaro una mamma scrive: “La giovane vita di una ragazza 17enne in bicicletta è stata falciata dalla velocità e l’utilizzo alla guida del cellulare da parte di un’automobilista. Da residente e mamma di un ragazzo che ogni giorno percorre in bici quel tratto di strada, le chiedo di provvedere con bande rumorose o dossi che facciano rallentare le auto, abituate a sfrecciare”.

Su via Speranza, poco illuninata, senza bande rumorose o dossi, le auto sfrecciano a grande velocità. “il nostro rammarico -scrive un papà di Palese sul suo profilo Facebook – é sperare che per effettuare un intervento cosi banale per la sicurezza pubblica ci debba scappare il morto. Sempre che si decida di rendere meno pericolosa quella strada”