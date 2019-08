Non c’è pace la vettura numero 7535 dell’Amtab a pezzi, appellativo quanto evidentemente azzeccato, oggi più che mai. Mentre prestava servizio come “navetta B” sul lungomare, nei pressi della ex Caserma della Forestale, poco prima dei giardini limitrofi alla sede della Rai, è improvvisamente esploso uno pneumatico.

Il mezzo era in movimento quando c’è stato il botto, per fortuna nessuno è rimasto ferito tra passeggeri e personale dell’azienda, anche se lo spavento è stato davvero tanto visto il boato inaspettato.

Non c’è pace dicevamo, sì perché lo sfortunato autobus è stato già protagonista delle nostre cronache arancioni. Esattamente un mese fa, il 10 luglio, la 7535 è rimasta ancora una volta a terra, in quel caso per la rottura del compressore in corrispondenza della ruota anteriore sinistra. In quella occasione il guasto, con boato di ordinanza annesso, si è verificato alla rotatoria di Palese-Macchie.