Inciampa nelle nuove panchine di via Sparano e cade rompendosi un sopracciglio. Lo sfortunato è un turista di 70 anni che, mentre camminava con la testa all’insù affascinato dalle bellezze di Bari, non si è accorto dei cubi ed è caduto rovinosamente nella via dello shopping ad angolo con corso Vittorio Emanuele.

L’uomo è stato trasportato immediatamente al Pronto Soccorso dagli operatori del 118 chiamati sul posto per soccorrerlo. Sul posto è giunta anche la Polizia Locale. Purtroppo per lui le nuove installazioni di via Sparano gli hanno rovinato la vacanza.