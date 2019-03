Il problema dei cinghiali al quartiere San Paolo non trova soluzione. Meno di una settimana fa è stata annunciata la cattura di 55 esemplari, ma la cosa non deve purtroppo far stare troppo allegri: nel video che abbiamo ricevuto e pubblichiamo, infatti, se ne vedono una 20 di appena nati, o comunque messi al mondo da poco, mentre vengono allattati dalle rispettive mamme.

La comunità, insomma, prolifera come se non ci fosse un domani, il che rende ancora più difficile debellare o arginare il problema. Le soluzioni e gli sforzi fin qui adottati s’infrangono contro le leggi di madre natura. Le immagini risalgono ai primi di febbraio, speriamo che nel frattempo non ne siano nati degli altri.