Sarebbe stata una mancata precedenza a causare l’incidente avvenuto questa sera a Gravina nella zona dell’ex ospedale, all’incrocio tra via Genova e via Venezia.

econdo quanto abbiama saputo, l’auto rossa procedeva a velocità sostenuta e per questo si sarebbe ribaltata dopo lo schianto. Non si conoscono le condizioni dei feriti, che in ogni caso non sarebbero in gravi condizioni.