La situazione del quartiere Libertà diventa ogni giorno più incandescente, come denunciamo da mesi, sulla scorta delle segnalazioni ricevute dai residenti, praticamente ogni sera l’atmosfera si carica di tensione, con le Forze dell’Ordine che quando sono chiamate a intervenire scoprono di tutto. Ieri a tarda ora ennesima lite tra extracomunitari in via Principe Amedeo, all’angolo con via Ettore Fieramosca.

A detta dei testimoni, ancora una volta sono volate parole grosse, con i contendenti che si sono affrontati a colpi di bottiglie di vetro, verosimilmente sotto i fumi dell’alcol. La scena è stata immortalata a debita distanza con il cellulare. Stessa situazione si sarebbe ripetuta anche due sere fa, non lontano da dove tutto si è svolto ieri. Gli abitanti hanno paura e si tengono ben alla larga da situazioni in cui potrebbe succedere qualsiasi cosa.