Code, disagi e proteste. Un primo giorno da dimenticare per la nuova sede dell’ufficio Amtab in via Trevisani dove in tanti si sono recati stamattina per rinnovare i documenti in scadenza in questi primi giorni del 2019.

Sul posto è arrivato anche il primo cittadino, Antonio Decaro, che ha verificato di persona i disagi degli utenti e ha richiamato l’azienda a migliorare l’organizzazione per facilitare la vita dei cittadini. Lo stesso sindaco ha personalmente procurato alcune sedie per gli anziani in coda.