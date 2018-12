Sul gruppo Facebook del Comitato Salvaguardia Zona Umbertina sono state postate delle foto che ritraggono l’assessore all’Ambiente, Pietro Petruzzelli, fermo davanti ai cassonetti di via Imbriani. In molti si sono chiesti cosa stesse facendo. La curiosità è venuta anche a noi, così abbiamo deciso di chiamarlo. “Stavo fotografando le buste dell’immondizia cadute a terra per colpa di un cassonetto pieno e non svuotato. Ho mandato la segnalazione all’Amiu affinché intervenissero il prima possibile”. Mistero svelato.

Non è la prima volta che l’Assessore si aggira tra le strade di Bari per cercare le cose che non vanno. “Ogni giorno controllo lo stato dei luoghi, soprattutto nelle zone con la raccolta porta a porta. È mio dovere segnalare le cose che non vanno per rendere la città un posto migliore”.

1 di 3