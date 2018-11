A Bari i Carabinieri hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, il 28enne M.R., pluripregiudicato per innumerevoli reati contro il patrimonio. L’uomo si è introdotto furtivamente all’interno della clinica “Mater Dei” ed ha sottratto, dalla borsa di

un’infermiera, un portafogli contenente 2 carte bancomat ed una carta di credito, insieme ad alcuni fogli su cui erano riportati i codici pin delle carte, e del denaro contante.

Il malfattore è stato notato dai militari proprio nell’istante in cui aveva appena varcato l’ingresso principale della Clinica. Dato il suo atteggiamento sospetto, i Carabinieri lo hanno atteso all’uscita, quando si è incamminato verso il più vicino sportello bancomat, in viale Einaudi, ignaro del fatto di essere pedinato a vista dai Carabinieri in borghese.

Proprio nel frangente in cui ha inserito nel bocchettone del bancomat una delle carte, pronto a digitare sul tastierino numerico il codice pin, carpito furtivamente, è stato fermato dai militari. I successivi accertamenti hanno consentito di risalire alla legittima proprietaria delle tre tessere, risultata essere un’infermiera della Mater Dei, che aveva lasciato la propria borsa in una stanza interdetto al pubblico.

Per tali ragioni M.R. è stato arrestato per furto aggravato e uso indebito di carte di credito e, su disposizione dell’A.G., sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.