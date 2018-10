Verso le 9 di questa mattina sulla ss16 in direzione nord si è verificato un incidente statale all’altezza svincolo per Molfetta. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri, tre le vetture coinvolte, una Fiat 500L, una Panda e una Kia Picanto, quest’ultima ribaltatasi nella carambola tra i veicoli.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per liberare una persona, rimasta incastrata tra le lamiere, le sue condizioni non sembrano preoccupanti, ma è stata trasportata in ospedale in codice rosso. La circolazione ne ha ovviamente risentito, con la formazione di una lunga coda, per fortuna già smaltita.