Furto sventato grazie all’antifurto nebbiogeno. I malviventi, immortalati dalla telecamere di videosorveglianza, hanno tentato di rapinare, martedì sera, la stazione di servizio Esso in via Glomerelli a Bari. Purtroppo per loro il furto non è andato a buon fine. I malviventi, arrivati a bordo di una Alfa 159 station wagon, una volta entrati all’interno del locale sono stati avvolti dal fumo che li ha costretti a scappare via.

Non sarebbe la prima volta che la stessa banda ha cercato invano di derubare dei servizi commerciali. Secondo la 2G Sicurezza Snc, azienda che ha fornito questo tipo di antifurto, gli stessi avrebbero tentato il colpo anche a San Girolamo e a Casamassima, sventato grazie al nuovo sistema dal nome “killer fog” che in pochi secondi rende invisibile un’area di circa 400 metri quadri.