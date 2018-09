Banchi vuoti, corridoi deserti. Questa mattina gran parte dei piccoli alunni della scuola materna “Don Milani” di Casamassima sono tornati a casa prima del previsto: una bambina di 3 anni che frequenta l’istituto avrebbe contratto un’infezione. Nessun allarme ma gli accertamenti sono in corso.

La scuola avrebbe saputo del caso nella giornata di ieri e questa mattina ha informato immediatamente le famiglie permettendo, a loro discrezione e in via precauzionale, di riportare i propri figli a casa. Molti i genitori che hanno scelto di tornare a prendere i bambini.

Dalla scuola nessuna dichiarazione ufficiale. La responsabile avrebbe avvertito tutte le autorità competenti, in primis la Asl che ha avviato la procedura di rito. Le verifiche sono quindi in corso: al momento non è ancora chiaro dove la piccola avrebbe contratto l’infezione e di quale batterio si tratti.

La “Don Milani”, seppur semi-deserta, per ora resta quindi aperta. Senza una comunicazione ufficiale con informazioni certe da parte della Asl, infatti, il Sindaco non può procedere diversamente. Ma non ci sarebbe pericolo di contagio.