Tre auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento avvenuto sulla strada statale 16, in direzione sud, nel tratto compreso tra Santo Spirito e l’uscita via Napoli.

Tra le persone rimaste coinvolte anche un medico del 118, soccorso dai colleghi del servizio di emergenza e urgenza, ma non trasportato in ospedale così come il conducente di un’altra delle auto. Se la sono cavata tutti con il cosiddetto colpo di frusta.

Disagi alla circolazione in direzione del capoluogo pugliese. Sul posto tre pattuglie della Polstrada.

