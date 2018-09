Alberi cadono come foglie in via Luigi Ranieri. Dopo l’incendio di sabato, la via tra il quartiere Poggiofranco e Carbonara deve fare i conti anche con gli arbusti che cedono per la scarsa manutenzione. Forse per colpa del vento o forse perché marci, sta di fatto che sono un pericolo per passanti e macchine.

Lo sa bene il proprietario della Ford Focus che ha trovato l’auto completamente ricoperta dai rami spezzati. Solo grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, la macchina è stata recuperata ma i danni non sembrano essere pochi.

Non è la prima volta che ciò accade in città. Per il maltempo di ieri un albero si è addirittura schiantato sui tavolini del bar Miramare sul lungomare e, sempre per colpa del vento, hanno ceduto diversi rami e tronchi sia in viale della Repubblica che nelle vicinanze della Fiera, colpendo anche le macchine in transito.

