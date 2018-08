Non sta bene, del resto è stato trasportato in codice rosso al Policlinico di Bari, ma a guardare le immagini se non è stato un miracolo poco ci manca. Il conducente di un furgoncino ha perso il controllo del mezzo sulla provinciale 151 per Altamura, a 7 chilometri da Ruvo. L’auto è uscita di strada, andando a schiantarsi contro il guardrail, rotto per via del violento impatto. L’incidente è avvenuto intorno alle 3 della notte scorsa. L’uomo, un 42enne di Ruvo, tornava dal lavoro a Cassano delle Murge. Secondo quanto siamo riusciti a sapere sarebbe malconcio ma fuori pericolo di vita.