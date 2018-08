Ennesimo assalto notturno a un distributore di carburante della provincia di Bari. L’ultimo colpo è stato tentato intorno alle 2.30 della notte scorsa. Ad agire sarebbero stai almeno tre ignoti, ripresi dalle telecamere del circuito di videosorveglianza del’impianto.

I malviventi sono riusciti ad asportare la colonnina impiegata per il pagamento dei rifornimenti, quella sotto cui c’è la cassaforte. Non si conosce l’entità del colpo, seppure sembrerebbe che il commando non abbia fatto in tempo a rubare i soldi. Indagano i Carabinieri.