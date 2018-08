Sabato al mare rovinato questa mattina per gli affezionati della tintarella. Il cielo si è infatti progressivamente rannuvolato convincendo così i presenti che forse non è più il caso di rimanere in spiaggia. Complici forse gli ultimi avvenimenti di cronaca, con alcuni ferito a causa dei fulmini caduti davanti alle coste pugliesi, in molti hanno ripiegato velocemente le proprie cose per trovare riparo.

Bene hanno fatto ad allontanarsi rapidamente, in altre aree della città, infatti, la pioggia ha già provocato allagamenti e disagi, come in zona Casermette, dove la strada si è letteralmente allagata.

