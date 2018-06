Tragedia questa mattina in via Napoli: poco prima delle 10 un ciclista è stato travolto da un tir e ha perso la vita. L’incidente è avvenuto all’altezza della pineta di San Francesco. Pare che il conducente dell’autoarticolato si sia anche fermato per prestare i primi soccorsi.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto su cui sono in corso accertamenti da parte della Polizia Locale. Sul posto anche i soccorritori del 118 ma per il ciclista non c’è stato nulla da fare.

1 di 6