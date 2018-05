Quattro persone, componenti della stessa famiglia, sono finite in ospedale a causa di un incidente avvenuto sulla provinciale che collega Bitritto a Sannicandro. L’auto, guidata da un 38enne trasportato in prognosi riservata al Policlinico, è finita fuori strada per cause ancora in fase di accertamento, dopo aver sfondato il guardrail.

Cinque le ambulanze del 118 inviate sul posto per soccorrere le altre tre persone rimaste coinvolto nello schianto, avvenuto intorno alle 5.15 di questa mattina. Le altre persone ferite sono la mamma, la compagna e la figlia dell’automobilista. La famiglia pare stesse rientrando da una festa di compleanno.

Le donne se la sono cavata con traumi minori. Sono state trasportate al Policlinico e all’ospedale Di Venere. Le loro condizioni non sembrano essere gravi. Sul posto sono giunti anche carabinieri e vigili del fuoco.

