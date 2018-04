Tutto si è svolto in pochissimi secondi, quattro individui incappucciati sono arrivati a bordo di una Bmw scura, hanno forzato l’ingresso dell’agenzia di giochi e scommesse Eurobet in via Tatarella a Valenzano, e dopo aver aperto le macchinette sono andati via con circa 3mila euro. Il colpo è avvenuto la notte scorsa verso le tre, sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza e avviato le indagini per tentare di risalire agli autori del furto.

print