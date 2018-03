Quella di quest’anno è una Festa del papà davvero speciale, almeno per i neo-genitori le cui mogli hanno partorito all’ospedale Di Venere, a Bari. Nella giornata dedicata a loro, il reparto di Ostetricia e Ginecologia ha infatti deciso di “aprire le porte” per rendere la ricorrenza ancora più speciale.

“Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre, nel suo piccolo pugno l’ha catturato per sempre”. La citazione di Gabriel Garcia Marquez, sulla locandina realizzata per l’evento, calza quando mai a pennello. Del resto, il sorriso stampato sui volti dei padri immortalati negli scatti di stamattina non ha bisogno di alcun commento.

