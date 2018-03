Suore derubate a Bari: il furto si è consumato la scorsa notte nel Monastero delle Monache Carmelitane di clausura, in via Amendola. Un blitz in piena regola quelle di alcuni malintenzionati che hanno portato via dalla struttura tutte le offerte e le donazioni.

A giudicare dalle modalità e dalle poche tracce lasciate, si ipotizza che a compiere il furto sia stato qualcuno che conosceva bene il luogo e quindi anche il posto in cui erano nascosti i soldi. Le indagini sono tutt’ora in corso per identificare i responsabili.