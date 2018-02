Per cause in via di definizione, questa mattina verso le 13 una Opel Zafira è finita fuori strada sulla provinciale 236 che collega Cassano delle Murge a Santeramo in Colle, al chilometro 30.550. Alla guida del veicolo c’era il 63enne Mario Fraccalvieri.

Sul luogo dell’incidente, oltre ai Vigli del Fuoco e alla Polizia Locale, è intervenuta la postazione 118 di Santeramo. Purtroppo per Fraccalvieri non c’è stato nulla da fare, l’uomo è morto sul colpo. La macchina è scivolata fuori dalla carreggiata oltre il guard-rail. Saranno ora i rilievi a chiarire la dinamica di quanto accaduto.

