L’ennesimo autobus Amtab che alza bandiera bianca: è successo questa mattina in via Capruzzi dove la vettura 7409 è rimasta a lungo ferma a bordo carreggiata e ha avuto bisogno dell’intervento dei tecnici. Per fortuna nessun passeggero a bordo.

Motivo? “Una vita e una banale perdita” ci dicono. La realtà è che l’imbarazzo è tanto, visto che il mezzo non è nemmeno tra i più vecchi e vetusti. Fortunatamente non c’è stato bisogno di trainarlo: l’autobus è ripartito, seppur con la “scorta”, direzione deposito di via De Blasio per ulteriori verifiche.