Nella tarda serata di venerdì 12 gennaio, a Cassano delle Murge, la Polizia di Stato ha tratto in arresto, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bari, per i reati di tentato omicidio, rapina pluriaggravata continuata e possesso ingiustificato di armi ed oggetti atti ad offendere, in concorso, Gaetano Fraddosio, barese di 25 anni con precedenti penali e di polizia, anche per rapina, e Luana De Girolamo, 22enne nata ad Acquaviva delle Fonti, incensurata.

Nel corso delle operazioni i poliziotti della Sezione criminalità diffusa della Squadra Mobile, congiuntamente a militari dell’Arma dei Carabinieri, hanno tratto in arresto anche Margherita Fraddosio, 30enne pregiudicata barese, destinataria del medesimo provvedimento cautelare con sottoposizione agli arresti domiciliari.

Le indagini hanno consentito di raccogliere a carico degli arrestati gravi e concordanti elementi di responsabilità circa la commissione di numerose rapine, consumate a Bari e provincia, con identiche modalità. In particolare, le vittime venivano adescate attraverso falsi annunci per il commercio on-line o falsi profili caricati su siti web per incontri sessuali, come appurato grazie anche agli elementi raccolti dai poliziotti dell’U.P.G.S.P. nelle prime fasi dell’attività.

Le donne, rispettivamente compagna e sorella di Gaetano Fraddosio, una volta fissato l’appuntamento in luoghi appartati, venivano raggiunte dall’uomo che, sotto minaccia di un coltello e forte della sua alta statura, aggrediva con determinazione le vittime al fine di farsi consegnare denaro ed oggetti di valore in loro possesso.

Nel corso di una rapina, effettuata a Bari in data 6 dicembre scorso simulando un incontro per la vendita di un cellulare, Gaetano Fraddosio, incitato dalla De Girolamo ad ucciderlo, ha violentemente aggredito il cliente, attingendolo con più colpi di arma da taglio alle spalle ed alla nuca; fatto per il quale l’uomo era stato ricoverato, inizialmente, in gravi condizioni.

A Margherita Fraddosio, in base alle risultanze delle indagini condotte dalla Compagnia Carabinieri di Molfetta, viene contestata una rapina commessa nel novembre 2017 a Giovinazzo insieme al fratello Gaetano e alla De Girolamo. Proseguono le indagini tese a conclamare le loro responsabilità per altri fatti commessi con analoghe modalità.

