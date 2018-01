Non fosse “terribile”, come lo ha definito il sindaco di Acquaviva, il gesto goliardico del maresciallo della Polizia Locale ripreso con un telefonino, farebbe persino sorridere. I due protagonisti, però, non sono due amici. La cosa che più indigna, infatti, è il fatto che un pubblico ufficiale, in divisa e nell’esercizio della sua funzione, abbia fatto esplodere un petardo sotto i piedi di “Capurale”, cittadino disabile.

Il video è diventato virale, ma con altrettanta velocità è stato rimosso dai gruppi Facebook dov’era stato postato, certamente per l’imbarazzo creato dall’incauto vigile a se stesso, al Corpo di Polizia Locale e all’intera città di Acquaviva.

“Ieri pomeriggio ho chiesto l’avvio del procedimento disciplinare – tuona il sindaco Davide Carlucci – si tratta di un gesto terribile durante il quale contemporaneamente potrebbero essere state violate diverse regole. È necessario andare fino in fondo affinché tali comportamenti non si ripetano in futuro, seppure conosco la serietà del dipendente comunale”. In quei pochi secondi è evidente che il maresciallo abbia violato l’ordinanza atti botti emanata dal primo cittadino.

Bisognerà poi verificare se abbia anche abbandonato la postazione di lavorio per compiere quello stupido gesto. Ribadiamo, qualora ce ne fosse bisogno, che sosterremo sempre le battaglie della polizia locale per il riconoscimento dei diritti e delle indennità. Ma come è successo in passato non possiamo esimerci dal sottolineare esempi e comportamenti negativi che hanno come protagonisti uomini in divisa.

