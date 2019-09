Si potranno contare sul palmo di una mano i baresi che non hanno inviato o ricevuto sul proprio cellulare il video dell’uomo scoperto in compagnia dell’amante al ristorante.

L’incubo del fedifrago diventa realtà nel modo più clamoroso possibile attraverso la catena su WhatsApp. Il trappolone va in scena in un locale sulla costa barese. La donna tradita si avvicina al tavolo dove siede il suo uomo in compagnia di un’altra e gli molla un paio di ceffoni.

L’imbarazzo tra i dipendenti e gli avventori è tanto, ma non frena l’impeto dei protagonisti della vicenda. È finito il tempo in cui i panni sporchi si lavavano in casa.