L’ultimo amplesso di una stagione particolarmente hot è stato immortalato lo scorso 2 agosto a Bari, città che esalta l’ormone. Una coppia era stata beccata a fare sesso davanti alla sede della Camera di Commercio.

Nel racconto elencavamo diversi altri episodi di sesso, con uomini e donne intenti ad accoppiarsi in pubblica piazza dall’inizio dell’anno nella rovente area metropolitana barese, fino a qualche città appena al confine.

Nella saga del “famolo strano” non poteva mancare una sessione di sesso a Polignano a Mare, una delle città più gettonate di questa estate. Una coppia non ha resistito e ha assecondato le sue voglie nella più classica delle posizioni, quella che meglio nasconde le identità dei protagonisti.

Il rapporto, non sfuggito a decine di persone intente a godersi lo spettacolo dall’altro lato, è stato consumato sulla scogliera, proprio sotto la statua di Domenico Modugno. Mai ritornello fu più appropriato: “Volare oh, oh. Cantare oh, oh, oh. Nel blu dipinto di blu. Felice di stare lassù… con te”.