Una sedia da giardino legata con catena e lucchetto alle assi della panchina. Con l’arrivo dell’estate trovare un posto per sedersi sul lungomare di Bari è davvero difficile. Ma un barese non si è lasciato ingannare dall’enorme affluenza di gente che popola la nostra città nelle sere più calde e ha trovato una soluzione per riuscire ad avere sempre il posto migliore. La sedia, oltre ad essere pronta all’uso, è anche un buon metodo per occupare la panchina.

Altri invece, meno ingegnosi sicuramente, optano per la soluzione più facile e si portano dietro le spiaggine così da potersi rilassare sul lungomare con in una mano un panino e nell’altro l’immancabile Peroni sudata.