Cambiano i ministri, ma non la minestra, cambiano i bidoni ma non la monnezza. Parafrasando Ghali e la sua “Cara Italia”, in via Bovio, angolo via Fratelli Bandiera, a Bari, i nuovi cassonetti, arrivati da poco, non hanno sortito alcun effetto, la testa di certi baresi è rimasta la stessa. Sembra quasi che in questo angolo del quartiere Libertà, l’educazione non sia mai arrivata.

E sì che di gente per bene ce n’è tanta da quelle parti, ma l’abitudine degli incivili di abbandonare qualsiasi cosa ha costantemente la meglio. All’Amiu, alla Polizia Locale, e al sindaco, Antonio Decaro, che proprio recentemente si è messo a rovistare nei cassonetti, suggeriamo venire qui più spesso. Per ridare un po’ di dignità a questo angolo di Bari.