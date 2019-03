Un garage se lo può certamente permettere, ma il minchia parking è uno stile di vita, sia che tu abbia una Panda, con rispetto parlando, sia che tu possieda una Ferrari 488, che di listino parte da 227mila euro. A salire, naturalmente.

Ieri sera, tra via Cognetti e via de Nicolò, il bolide rosso da 700 cavalli è stato parcheggiato a minchia, sulle strisce pedonali, sull’angolo, davanti a uno scivolo per sedie a rotelle e passeggini, subito prima di un posto riservato ai portatori di handicap. In posa potremmo dire, apposta per essere visto. Parcheggiata così non sarebbe passata inosservata anche la Panda di cui sopra.

