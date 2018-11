Più che un incidente un rebus: come ha fatto la Fiat 500 a finire di punta in mezzo ai due guard rail in via Portuense? L’indovinello arriva in diretta da Roma, dove davanti agli occhi di una nostra lettrice si è presentata l’insolita scena.

Una cosa è certa, la prudenza non è mai troppa. Per finire in quel modo il conducente dell’utilitaria tanto accorto non deve essere stato. Consola l’apprendere che nessuno sembra essere rimasto ferito in condizioni preoccupanti.

