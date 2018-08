Noi ne abbiamo viste tante, denunciando l’inciviltà di quei cittadini che ogni giorno abbandonano senza scrupoli i propri ingombranti per strada, ma queste immagini superano di gran lunga ogni immaginazione e lasciano stupefatti perfino noi.

Il risveglio in Largo Ciaia non è stato di certo uno dei migliori. Quel che resta di armadi, pareti attrezzate, divani, oggetti d’arredo e “chi più ne ha, più ne metta” sono sotto gli occhi di tutti. L’incivile del giorno vince sicuramente il premio “maiale dell’anno”, trasformando il marciapede in pieno centro in una vera discarica. Medaglia d’oro all’inciviltà.

1 di 3