Stando alle segnalazioni, ma soprattutto alle fotografie che ci arrivano ormai praticamente ogni giorno, la Polizia Locale di Bari si deve essere affezionata alla zona dell’aeroporto, che sembra essere diventata una di quelle dove, più di ogni altra, le macchine sfrecciano ad alta velocità. Insomma, anche oggi il famigerato Telelaser è tornato controllare il via vai dallo scalo barese. Alzate il piede, allacciate le cinture e poggiate il cellulare. Sempre, non solo oggi.

Di contro, incuranti degli agenti e da questi per niente “attenzionati”, gli automobilisti in attesa continuano a parcheggiare a destra e a minchia sulla corsia di emergenza, per non pagare qualche spicciolo, incuranti del fatto che lì non si può stare.

